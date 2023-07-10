Южная Корея оказала Украине нелетальную помощь — CNN

10 июля, 17:25
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Флаг Южной Кореи (Фото:Big_Heart / Pixabay)

Флаг Южной Кореи (Фото:Big_Heart / Pixabay)

Южная Корея оказала нелетальную помощь для Украины, которая борется против российской агрессии, сообщает CNN.

Об этом изданию сообщили в Министерстве национальной обороны Южной Кореи, не предоставив дополнительных подробностей.

Отметим, что ранее Associated Press приводило слова президента Южной Кореи Юн Сук Йоля, который заявил, что страна будет оказывать Украине дальнейшую гуманитарную и финансовую поддержку, включая оборудование для разминирования и машины скорой помощи.

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25 мая газета The Wall Street Journal сообщила, что Украина получит сотни тысяч артиллерийских снарядов производства Южной Кореи при посредничестве США.

19 апреля президент Южной Кореи Юн Сук Ёль не исключил возможность предоставления военной помощи Украине в случае, если страна «испытывает широкомасштабное нападение на мирное население». Ранее Сеул публично отказывался передавать Киеву летальное вооружение.

СМИ сообщали, что Южная Корея договорилась с США о предоставлении в аренду 500 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Южная Корея Военная помощь Война России против Украины

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