Южная Корея направит в Украину нелетальные военные грузы на $800 тыс. 15 марта, 07:03 Цей матеріал також доступний українською Ранее в Южной Корее исключилт развертывание южнокорейских военных (Фото:REUTERS/Eduardo Munoz/)

cЮжная Корея направит в Украину нелетальные военные грузы. Поставки будут стоить около 800 тысяч долларов.

Об этом пишет CNN со ссылкой на представителя Минобороны Бу Сын Чан.



Поставки будут стоить около 800 тысяч долларов и будут включать пуленепробиваемые каски, палатки, одеяла, покрывала, военные продуктовые наборы длительного хранения, аптечки и лекарства.

Логистика доставки еще не завершена.

Ранее в Южной Корее исключил развертывание южнокорейских военных или поддержку Украины летальным оружием.

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