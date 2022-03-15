Южная Корея направит в Украину нелетальные военные грузы на $800 тыс.

15 марта, 07:03
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Ранее в Южной Корее исключилт развертывание южнокорейских военных (Фото:REUTERS/Eduardo Munoz/)

Ранее в Южной Корее исключилт развертывание южнокорейских военных (Фото:REUTERS/Eduardo Munoz/)

cЮжная Корея направит в Украину нелетальные военные грузы. Поставки будут стоить около 800 тысяч долларов.

Об этом пишет CNN со ссылкой на представителя Минобороны Бу Сын Чан.

Поставки будут стоить около 800 тысяч долларов и будут включать пуленепробиваемые каски, палатки, одеяла, покрывала, военные продуктовые наборы длительного хранения, аптечки и лекарства.

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Логистика доставки еще не завершена.

Ранее в Южной Корее исключил развертывание южнокорейских военных или поддержку Украины летальным оружием.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Южная Корея Гуманитарная помощь Война России против Украины

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