Президент Южной Кореи допустил возможность предоставления военной помощи Украине 19 апреля, 07:44 Юн Сук Ель (Фото:REUTERS/Kim Hong-Ji)

Южная Корея может расширить свою поддержку Украины, не ограничиваясь гуманитарной и экономической помощью, если она подвергнется широкомасштабному нападению на гражданское население.

Об этом заявил президент Юн Сук Ель в интервью Reuters, таким образом он впервые обозначил изменение своей позиции касательно поставок вооружения Украине.

В преддверии государственного визита в США на следующей неделе Юн сказал, что его правительство изучает возможности помощи в защите и восстановлении Украины, подобно тому, как Южная Корея получила международную помощь во время Корейской войны 1950−53 годов.

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«Если возникнет ситуация, с которой международное сообщество не может мириться, например, крупномасштабное нападение на гражданское население, массовые убийства или серьезное нарушение законов войны, нам будет трудно настаивать только на гуманитарной или финансовой поддержке», — сказал Юн.

По его мнению, «не будет никаких ограничений в объеме поддержки для защиты и восстановления страны, которая подверглась незаконному вторжению как по международному, так и по внутреннему праву».

«Однако, учитывая наши отношения со сторонами, участвующими в войне, и развитие событий на поле боя, мы примем наиболее подходящие меры».

В декабре Южная Корея отправила Украине 100 пикапов и пять мини-экскаваторов.