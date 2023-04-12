Южная Корея «одолжит» США 500 тысяч артиллерийских боеприпасов — СМИ 12 апреля, 14:02 155 мм артиллерийские снаряды на заводе боеприпасов в США (Фото:REUTERS/Brendan McDermid)

Южная Корея договорилась с США о предоставлении в аренду 500 тысяч снарядов для 155-мм артиллерийских орудий, сообщает газета DongA Ilbo, ссылаясь на источники в правительстве Сеула. Это может обеспечить Вашингтону большую гибкость в поставках боеприпасов Украине.



Как пишет издание, Южная Корея решила «одолжить» боеприпасы, а не продавать, чтобы минимизировать возможность использования южнокорейских снарядов в войне против Украины. Прежде всего Вашингтон использует их для пополнения своих запасов.

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Закупив в 2022 году 100 тысяч снарядов, правительство США попросило купить такое же количество или еще больше в феврале, но Сеул нашел другой способ для поставок.



«Мы решили значительно увеличить объем снарядов, но выбрали способ аренды, придерживаясь принципа правительства не предоставлять летальное оружие Украине», — сказал собеседник газеты.

В Сеуле и Вашингтоне подтвердили, что обсуждают соглашение о поставках артиллерии, но официальных сведений о заключении контракта не было. Минобороны Южной Кореи заявило, что союзники ищут пути поддержки Украины, но раскрывать детали отказалось. Глава МИД Пак Джин заявил, что позиция правительства против предоставления летальной помощи остается неизменной.

Ранее СМИ со ссылкой на «утечку» секретных документов Пентагона сообщили, что США якобы давили на Южную Корею относительно передачи боеприпасов Украине. После этого министры обороны стран провели разговор. Сеул считает, что «значительная часть» из утечки документов США — подделка.