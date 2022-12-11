Южную Африку заподозрили в продаже оружия России — The Teleghraph 11 декабря, 09:20 Российский контейнеровоз Lady R причаливает к военно-морской базе Саймонс-Таун в Кейптауне, Южная Африка, 7 декабря 2022 года (Фото:REUTERS / Esa Alexander)

Южноафриканские депутаты заподозрили власти страны в продаже оружия России после того, как подсанкционное российское грузовое судно пришвартовалось на базе военно-морских сил ЮАР вблизи Кейптауна, пишет The Teleghraph.

Как пишет издание вечером в четверг, 8 декабря, грузовое судно Lady R под российским флагом было замечено в военно-морском порту Саймонс-Таун в Южной Африке.

Южноафриканская газета Daily Maverick, ссылаясь на очевидцев, сфотографировавших судно в порту, писала, что сначала его разгружали, а затем подняли груз во время одного из регулярных отключений электроэнергии в стране.

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Свидетели видели, как судно вышло из порта около 6:30 в пятницу, 9 декабря, сообщают местные СМИ. При этом транспондер корабля был выключен, что означает, что его точное местонахождение было неизвестно. Также транспондер был выключен еще до прибытия судна в ЮАР.

Как пишет The Teleghraph, Lady R — относительно небольшое судно с грузоподъемностью 7260 тонн, предназначенное для перевозки транспортных средств и грузовых контейнеров. Оно принадлежит и управляется ООО Трансморфлот, российской компанией, зарегистрированной в Дагестане.

В мае этого года США наложили санкции на Трансморфлот и шесть судов, включая Lady R, в связи с тем, что они использовались для транспортировки оружия для войны РФ против Украины.

Член парламента ЮАР от оппозиционного Демократического альянса Кобус Маре обратился с письменным запросом к министру обороны страны Танди Модиси.

Депутат требует от министра объяснений, что делало в порту ЮАР судно, находящееся под санкциями США и ЕС, и почему его загрузка проходила в режиме секретности.

Минобороны Южной Африки пока не прокомментировало появление этого корабля в порту страны.

Издание напоминает, что министр обороны ЮАР в августе посещал Москву и участвовал в конференции, организованной министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Впрочем, нет подтверждений того, что ЮАР передавала оружие России. Национальный комитет по контролю за обычными вооружениями (NCACC), к которому обращаются за разрешением местные поставщики оружия, сообщил, что не располагает информацией о продаже страной оружия в Россию.