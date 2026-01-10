Главные нефтедобытчики БРИКС. Иран и РФ отправили военные корабли на учения у побережья Южной Африки

Военные корабли Ирана и России присоединились к военно-морским учениям Воля к миру 2026, проходящим у побережья Южной Африки.

Об этом сообщило Bloomberg в субботу, 10 января.

В Кейптаун прибыли два иранских корабля — эсминец Jamaran и авианосец Mahdavai — и российский эсминец Стойкий. Также в учениях участвуют корабли из Китая, Объединенных Арабских Эмиратов и самой ЮАР. Учения продлятся до 16 января.

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Как отмечает издание, Южная Африка сейчас пытается улучшить отношения с США, которые являются ее вторым по величине торговым партнером после Китая, и проведение учений с участием РФ и КНР может поставить под сомнение такие усилия.

Представители Демократического альянса — главной оппозиционной партии Южной Африки — заявили, что включение России и Ирана в учения противоречит заявлениям правительства о его внеблоковости.

Учения Воля к миру 2026 являются первым подобным сотрудничеством между странами БРИКС плюс, пишет Reuters. Сначала блок БРИКС состоял из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, а с 1 января 2024 года к нему присоединились Иран, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. В январе 2025-го к группе присоединилась Индонезия.

Бразилия, Египет, Эфиопия и Индонезия направили на учения наблюдателей. Bloomberg отмечает, что ЮАР пыталась убедить и Иран снизить уровень своего участия в военно-морских учениях до статуса наблюдателя.

Россия и Иран, которые отправили корабли в ЮАР, входят в число главных мировых нефтедобытчиков. Учения Воля к миру проходят на фоне усиления мер со стороны США по отслеживанию теневого флота нефтяных танкеров.

7 января Штаты захватили нефтяной танкер Marinera. Его преследовали более двух недель — танкер менял название (ранее он назывался Bella 1), рисовал на борту российский флаг (сначала национального флага не было). 1 января 2026 года судно переименовали в Marinera и зарегистрировали в РФ.

9 января американские военные захватили нефтяной танкер Olina в Карибском море. Это был уже пятый подобный перехват судов за последние недели в рамках усилий Вашингтона по контролю экспорта венесуэльской нефти. Танкер Olina, который, по данным открытой судоходной базы Equasis, незаконно ходил под флагом Восточного Тимора, ранее вышел из Венесуэлы, а затем вернулся в район вблизи острова Тринидад, где и произошел захват.