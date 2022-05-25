И передать Украине. Швейцария планирует конфисковать активы Иванющенко на 104 млн долларов 25 мая, 21:21 Цей матеріал також доступний українською Юрий Иванющенко (Фото:НВ)

Швейцария начнет процедуру конфискации активов соратника беглого экс-президента Виктора Януковича Юрия Иванющенко и его семьи, которые затем планируют вернуть в Украину. Об этом сообщает пресс-служба Федерального совета Швейцарии.

Решение о начале процедуры приняли 25 мая. Теперь Федеральный административный суд Швейцарии должен определить, соблюдены ли условия для конфискации. Если по итогам судебного процесса активы на сумму более 100 млн швейцарских франков (104 млн долларов) конфискуют, их вернут Украине.



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В швейцарском правительстве уточнили, что такую процедуру применяют только в исключительных случаях и при определенных условиях, в частности, если судебная система иностранного государства уже пыталась конфисковать активы, но не смогла этого сделать. Там напомнили, что в 2014 году Украина открыла уголовное дело в отношении конфискации замороженных активов Иванющенко в Швейцарии, но столкнулась с трудностями и до сих пор не приняла решение. Федеральный совет Швейцарии решил начать процедуру административной конфискации. Решение не связано с санкциями, введенными против России в 2022 году.

«Таким образом Швейцария поддерживает Украину, которая сталкивается с определенными трудностями в ее усилиях по конфискации этих активов. Эти трудности усилились с началом войны в Украине… Федеральный совет считает, что начало процедуры конфискации в Швейцарии сейчас возможно и целесообразно», — сказано в сообщении.

Экс-нардеп от Партии регионов Юрий Иванющенко сбежал из Украины после Революции Достоинства. В 2015 году Генеральная прокуратура Украины сообщила об аресте 72 млн евро на счетах Иванющенко в Швейцарии. Также был наложен арест на его швейцарскую недвижимость.

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