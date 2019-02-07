Юнкер исключил пересмотр сделки по Brexit, но допустил доработку политической декларации Сегодня, 15:23 47 Цей матеріал також доступний українською EPA Тереза Мэй и Жан-Клод Юнкер EPA

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз не будет пересматривать соглашение об условиях выхода Великобритании из блока (Brexit).

Об этом он сообщил в четверг, 7 февраля, во время переговоров с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

В совместном заявлении по итогам встречи глава Еврокомиссии подчеркнул, что лидеры 27 стран ЕС не будут вновь открывать для переговоров соглашение по Brexit, которое является "тщательно сбалансированным компромиссом между ЕС и Великобританией, в котором обе стороны пошли на существенные уступки".

Юнкер однако добавил, что ЕС готов доработать согласованную Брюсселем и Великобританией политическую декларацию, в которой говорится об основных параметрах возможных будущих отношений после Brexit.

Напомним, что британский парламент не поддержал соглашение об условиях выхода Великобритании из ЕС, которое ранее было одобрено странами-членами ЕС. В результате процесс выхода Британии из ЕС зашел в тупик.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия преимущественно проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.