Юнкер: ЕС все еще не знает, чего хочет британский парламент от Brexit Сегодня, 18:18 694 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Brexit запланирован на 29 марта 2019 года ЕРА

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что у ЕС нет понимания того, чего хочет британская Палата общин от Brexit.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Из вчерашних дебатов мы знаем, что Палата общин против многих вещей: против Brexit без сделки, против "страховочного плана". Но мы все еще не знаем, что же на самом деле поддерживает Палата общин", - заявил сказал Юнкер.

Юнкер добавил, что, он выслушает все идеи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй касательно Brexit, но достигнутое в ноябре соглашение с Лондоном остается единственно возможным.

"Соглашение о выходе остается лучшей и единственно возможной сделкой... Соглашение о выходе не будет пересмотрено", - заявил он.

Ранее, в парламенте Великобритании проголосовали против поправки, разрешающей отложить сроки выхода страны, а также поддержали поправку к биллю о Brexit, требующую от правительства исключить из соглашения с ЕС упоминание механизма североирландского "бэкстопа".

Напомним, что согласованное с ЕС соглашение о выходе Великобритании из блока провалилось на голосовании в британском парламенте 15 января. За сделку премьера Терезы Мэй проголосовали только 202 депутата, против - 432. Эксперты предполагали, что сделка потерпит поражение, однако не ожидали, что столько парламентариев проголосуют против нее.

Несмотря на провал сделки, Мэй смогла выстоять в голосовании о недоверии, которое в парламенте инициировал глава оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин.

Основным проблемным моментом для Лондона в соглашении об условиях Brexit остается вопрос о границе между Великобританией и Ирландией (входящей в состав ЕС) после Brexit.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.