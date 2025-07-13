Страны Юго-Восточной Европы обязались содействовать восстановлению Украины и привлекать инвесторов

Участники министерской встречи Украины и стран Юго-Восточной Европы заявили о готовности содействовать послевоенному восстановлению Украины , в частности путем привлечения международных финансовых учреждений, частного сектора и других ключевых партнеров.

Об этом говорится в совместном коммюнике участников встречи, которое есть в распоряжении NV.

Отмечается, что государства региона будут играть свою роль в этом масштабном процессе.

Отдельное внимание участники встречи уделили гуманитарному сотрудничеству — в частности, в сфере здравоохранения, реабилитации раненых украинских защитников, ветеранов и пострадавших гражданских, а также реинтеграции похищенных украинских детей после их возвращения на родину.

Также страны подчеркнули важность первой Международной конференции по вопросам реабилитации и реинтеграции ветеранов, которая состоится в октябре 2025 года в Хорватии.

Среди подписантов коммюнике — Хорватия, Украина, Молдова, Черногория, Албания, Северная Македония, Румыния, Словения, Республика, Косово и Босния и Герцоговина.

10 июля президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Конференции по вопросам восстановления Украины URC 2025 в Риме, призвал к созданию международной коалиции для восстановления страны.

По его словам, для этого необходим системный подход с четким лидерством — как со стороны государств, так и компаний, которые могут стать двигателями процесса. Зеленский призвал создать детальный план восстановления, сравнив потребность в нем с историческим Планом Маршалла, который в свое время обеспечил восстановление Европы после Второй мировой войны.

В тот же день Италия и Украина подписали Грантовое соглашение Восстановление и сохранение культурного наследия Одесского региона.

Согласно договору Италия предоставит 32,5 млн евро безвозвратной помощи на восстановление шести архитектурных памятников в Одессе, которые были повреждены в результате войны России против Украины.