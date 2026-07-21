Мадьяр предложил гроссмейстеру Юдит Полгар стать президентом Венгрии, она отказалась

Венгерская шахматистка и гроссмейстер Юдит Полгар отказалась от предложения премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра стать президентом страны, заявив, что не готова взять на себя такую ответственность.

Об этом она написала в понедельник, 20 июля, в своем Facebook.

Полгар заявила, что «чрезвычайно благодарна» за такое предложение и «ценит жест» премьера, поскольку тот, «несмотря на значительный парламентский вес партии, выдвинул независимого кандидата на пост президента».

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В то же время Полгар отметила, что «не чувствует в себе достаточно сил, чтобы взять на себя историческую ответственность за объединение расколотой нации», поэтому отказывается от этого предложения. Она добавила, что будет всемерно поддерживать нового независимого президента в выполнении этой миссии.

В то же время Мадяр заявил, что сожалеет о таком решении, однако «принимает его с уважением».

«Спасибо ей за то, что она серьезно отнеслась к этому предложению! Спасибо ей за открытость, искренность и достоинство, с которыми она отнеслась к этой ситуации», — подчеркнул он.

Мадяр также извинился за «собственные ошибки в общении», вызванные эмоциями и безоговорочным доверием, и подчеркнул, что берет на себя всю ответственность за это.

Юдит Полгар — венгерская шахматистка, международный гроссмейстер, которую считают самой успешной шахматисткой в истории. Она стала самым молодым гроссмейстером в мире в возрасте 15 лет и 4 месяцев, а также стала первой женщиной, вошедшей в десятку лучших шахматистов мира по рейтингу ФИДЕ.

Президент Венгрии — последние новости

18 июля президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал принятую парламентом поправку к Конституции, предусматривающую досрочное прекращение его полномочий. В то же время он раскритиковал это решение, заявив, что не поддерживает изменения и считает их «примером злоупотребления политической властью», ослабляющим роль главы государства.

13 июля парламент Венгрии утвердил поправку к Конституции, позволяющую отстранить от должности действующего президента страны Тамаша Шуйока. Поправка получила 139 голосов «за» и шесть голосов «против». После отставки Шуйока парламент Венгрии должен будет избрать нового президента в течение тридцати дней.

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15 апреля, уже после победы партии Тиса на парламентских выборах, Петер Мадьяр встретился с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком. Он раскритиковал его за «неспособность служить примером» для нации и призвал немедленно покинуть пост после формирования нового правительства.

Однако он отверг призыв Мадяра уйти в отставку до конца мая.

22 июня премьер-министр Мадяр представил поправку к Конституции, предусматривающую отстранение президента Венгрии Шуйока и других высокопоставленных лиц — в рамках выполнения своего обещания «положить конец 16-летнему правлению Виктора Орбана».

Глава правительства, в частности, заявлял, что «они поставили свою политическую лояльность по отношению к Орбану выше собственных обязанностей, защищая систему, которая грабила Венгрию».