Крупнейший в мире. ЮАР просит Британию вернуть бриллиант из королевского скипетра 5 мая, 03:57 The Cullinan I (or The Great Star of Africa) (Фото:64facets.com)

В ЮАР призвали Британию вернуть самый большой в мире бриллиант Звезда Африки (Куллинан). Ним оправлен королевский скипетр.

Об этом сообщает Reuters.



Бриллиант в 530 каратов нашли в Южной Африке в 1905 году. Тогдашнее колониальное правительство, которое находилось под британским правлением, подарило его британской монархии.

Видео дня

Во время глобальной дискуссии о возвращении произведений искусства и артефактов, ограбленных в колониальные времена, некоторые южноафриканцы призвали вернуть бриллиант.

«Бриллиант должен прибыть в Южную Африку. Он должен быть знаком нашей гордости, нашего наследия и нашей культуры», — заявил южноафриканский активист Мотуси Каманга.

Петиция о возвращении бриллианта собрала около 8000 подписей.