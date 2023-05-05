Крупнейший в мире. ЮАР просит Британию вернуть бриллиант из королевского скипетра
The Cullinan I (or The Great Star of Africa) (Фото:64facets.com)
В ЮАР призвали Британию вернуть самый большой в мире бриллиант Звезда Африки (Куллинан). Ним оправлен королевский скипетр.
Об этом сообщает Reuters.
Бриллиант в 530 каратов нашли в Южной Африке в 1905 году. Тогдашнее колониальное правительство, которое находилось под британским правлением, подарило его британской монархии.
Во время глобальной дискуссии о возвращении произведений искусства и артефактов, ограбленных в колониальные времена, некоторые южноафриканцы призвали вернуть бриллиант.
«Бриллиант должен прибыть в Южную Африку. Он должен быть знаком нашей гордости, нашего наследия и нашей культуры», — заявил южноафриканский активист Мотуси Каманга.
Петиция о возвращении бриллианта собрала около 8000 подписей.