ЮАР хочет обсудить с Россией присутствие Путина на саммите БРИКС после выдачи ордера на арест 22 марта, 21:31 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS)

Южно-Африканская Республика намерена провести консультации с Россией о возможном приезде диктатора Владимира Путина в страну на саммит БРИКС.

Об этом заявила глава МИД ЮАР Наледи Пандор, сообщает журналистка Софи Мокоэну в Twitter.

«Южная Африка должна будет рассмотреть существующие положения нашего законодательства (по вопросу ордера на арест Путина — ред.). Мы также, я думаю, должны провести дискуссию в Кабинете министров, а также с нашими коллегами в России и действительно определить путь вперед, у нас пока нет такой дискуссии», — заявила она.

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Путин в августе намерен посетить Дурбан — второй по населению портовый город ЮАР. Там пройдет саммит БРИКС. При этом ЮАР обязана арестовать Путина после того, как соответствующий ордер выдал Международный уголовный суд.

19 марта спикер президента ЮАР Винсент Магвенья заявил, что Южная Африка осознает свои юридические обязательства по ордеру Международного уголовного суда на арест российского диктатора Владимира Путина.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на аресты российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Как пояснил глава МУС Петр Гофманский, диктатора могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут.



В августе 2023 года Южная Африка примет саммит БРИКС — ожидалось, что там будет Путин. Sky News обращало внимание, что в таком случае ЮАР будет юридически обязана выполнить ордер на арест.