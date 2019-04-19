Йованович назвала три приоритета для Украины после президентских выборов
Посол США в Украине Мари Йованович назвала три приоритета для Украины после президентских выборов.
На брифинге ENEMO в Киеве она заявила, что для США являются приоритетными конец конфликта на Донбассе, растущая экономика, а также правительство, для которого все украинцы равны, пишет Громадське.
Йованович добавила, что США будут работать с любым президентом, за которого проголосуют украинцы.
Посол также подчеркнула, что первый тур выборов был конкурентным и соответствовал международным стандартам.
Второй тур выборов состоится 21 апреля. Украинцы будут выбирать между действующим главой государства Петром Порошенко и шоуменом Владимиром Зеленским.
По данным последних опросов, Зеленского готовы поддержать 73% украинцев, а Порошенко - 23%.