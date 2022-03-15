$100 млн ежемесячно. Как Youtube отобрал у россиян деньги, блогеры из РФ стали отрезанными от мира и потеряли доходы 15 марта, 11:33 Цей матеріал також доступний українською С 10 марта YouTube отключил монетизацию для своих пользователей из РФ (Фото:SAM-RIZ44/pixabay.com)

Блогеры из страны-агрессора остались без прибыли от размещения контента на Youtube. Речь идет примерно о $100 млн ежемесячно



«Мы проснулись утром, и мне на телефон пришло сообщение, что вот, якобы, в связи с ситуацией отключена монетизация… Сейчас все злорадствуют, что вот монетизацию отключили, пойдете хоть работать», — это прямая речь одного из российских YouTube-блогеров с довольно скромной аудиторией — 231 тыс. подписчиков. И хотя тема его «публикаций» довольно отстранена от сегодняшних реалий — жизнь в деревне и ведение натурального хозяйства, приготовление блюд в печи и т. д. , — новые ограничения американского видеохостинга его не обошли.

С 10 марта сервис отключил монетизацию своих пользователей из РФ. «Недавно мы приостановили работу рекламных сервисов Google в России», — говорится в сообщении о правилах монетизации каналов YouTube.

Заработки потеряли не только блоггеры страны-агрессора. Для всех других просмотр контента на территории северного соседа тоже не будет приносить доход. То есть блоггеры из других стран, которых смотрят в РФ, тоже не будут зарабатывать на этом рынке деньги, объясняет Вера Сливинская, руководительница по международному развитию бизнеса AIR Media-Tech (эта компания помогает блогерам монетизировать видеоконтент на разных платформах, а брендам продвигать себя через инфлюэнсеров). Причем пока сервис YouTube остается доступным для россиян, создать новый канал и загружать на него видео можно, но это станет бесплатным хобби. Поэтому пользователи, для которых ведение YouТube-страницы было основным источником дохода, а создание контента требовало немало времени и инвестиций, вынуждены начать искать другие пути заработка.

Политика YouTube — осторожна и взвешена, комментирует Сливинская: все свои ограничения они вводят постепенно. И YouTube и Google пока не заблокированы на территории РФ, и это хорошо, потому что у желающих найти объективную информацию такая возможность есть, отмечает эксперт. Но введенные ограничения она поддерживает.

«Мы наблюдали ситуацию, когда блогеры с контентом, совершенно не связанным с общественно-политической тематикой, с началом войны начали транслировать контент о ситуации в Украине. И контент блоггеров из РФ далеко не всегда отражает ее объективно, — объясняет Сливинская. — На этом хайпе просмотры и доходы у них взлетели во много раз».

По данным НВ, в настоящее время на платформе зарегистрировано 418 тыс. авторов контента из РФ — это как блогеры, так и аккаунты медиакомпаний. Они совокупно сгенерировали в январе около 74 млрд просмотров, которые приносили авторам около $100 млн в месяц. Это только деньги за просмотры интегрированной в контент рекламы, — не учтены доходы самого YouTube, а это еще чуть ли не столько же.

Инста-конец

Яндекс.Дзен — платформа для создания контента для блогеров и медиакомпаний, принадлежащая русскому Яндексу. Это одна из альтернатив для инфлюэнсеров из страны-агрессора. Но заработки на ней будут несравненно меньше, считают эксперты.

Многие популярные YouTube-блогеры потеряют свою аудиторию, которую они годами собирали. И это большой вопрос, удастся ли им снова собрать подписчиков на новых платформах — Rutube, OK, Яндекс.Дзен, объясняет Николай Рогинец, CEO компании Genesis MCN, также являющейся партнером YouTube. «Кто начнет прямо сейчас, пока YouTube не заблокирован полностью, переливать аудиторию в свои аккаунты в эти сети, тому может и удастся что-то сохранить, — убежден он. — Но быстро и в полном объеме это точно не получится».

Кроме того, отток компаний и экономический кризис не будут способствовать рекламным бюджетам. «Сейчас, когда РФ впала в экономический кризис, будет спад рекламодателей, и вряд ли будут достаточные уровни доходов, чтобы блоггеры могли с этого жить», — говорит Сливинская.

Почувствуют на себе изменения и большинство русскоязычных блогеров из Украины — из-за большой доли в их аудитории представителей РФ, отмечают эксперты.

Хотя отечественная экономика сейчас тоже не способствует заработкам на рекламе, будущее украиноязычных блогеров выглядит оптимистично, а эксперты ожидают увеличения количества соответствующих каналов.

В то же время, можно ожидать существенного уменьшения русскоязычного контента на платформе, добавляет Сливинская. И часть украинцев, использующих русский язык в своей деятельности, перейдут на родной.

К тому же, пользователи из Украины остаются в современном культурном пространстве, в отличие от российской аудитории, которая сейчас сталкивается с новыми ограничениями виртуальной жизни.

Помимо всего YouTube объявил, что начинает блокировку каналов государственных медиа РФ по миру. Так что эксперты считают, что полная блокировка YouTube, но уже по инициативе Москвы — вопрос времени.

14 марта Роскомнадзор уже начал блокировать Instagram. «Это решение отрежет 80 млн человек в РФ друг от друга и от остального мира, поскольку 80% людей там подписаны на аккаунты Instagram за пределами своей страны», — заявил Адам Моссери, глава Instagram.

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Инстаграм-блогеры с миллионными аудиториями — отдельная история. «Если он [блогер] создавал контент только для Инстаграм, у него нет альтернатив. Нет в РФ аналогичных или очень похожих по функционалу соцсетей. Это серьезный барьер», — добавляет Николай Рогинец.

В РФ было 1100 инста-блогеров из более 1 млн подписчиков.

«Россия приближается к китайскому сценарию с ограниченным доступом ко всем глобальным платформам», — резюмирует Сливинская.

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