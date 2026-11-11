«Работаем, чтобы мир стал ближе»: после визита в Данию Зеленский прибыл в Ирландию

Президент Украины Владимир Зеленский после визита в Данию прибыл в Ирландию для участия в IX саммите Европейского политического сообщества (ЕПС).

Об этом Зеленский сообщил в Telegram в среду, 11 ноября.

11−12 ноября запланированы двусторонние и многосторонние встречи с партнерами, сообщил президент Украины. В целом, по его информации, на саммите в Дублине будут присутствовать около 20 европейских лидеров.

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Сам Зеленский примет участие в инаугурационной пленарной сессии саммита ЕПС. Также должна состояться встреча со спецпредставителями президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

«Мы работаем, чтобы мир стал ближе», — подчеркнул Владимир Зеленский.

10 ноября президент Зеленский прибыл в Данию. Он встретился с главой правительства страны Метте Фредериксен, датскими парламентариями и представителями оборонных компаний.

Во время совместной пресс-конференции с Метте Фредериксен Владимир Зеленский заявил, что уже этой зимой Украина может испытать первую европейскую систему защиты от баллистики, которую разрабатывает совместно с европейскими партнерами. Сама Метте Фредериксен сообщила, что Дания присоединится к созданию европейской противобаллистической системы FREYJA, в частности, через производство радиолокационных систем.