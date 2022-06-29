Пытаясь закрыть двери НАТО, Путин достиг совершенно противоположного результата — Столтенберг 29 июня, 11:58 На фоне угрозы РФ к НАТО решили присоединиться Финляндия и Швеция (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг констатировал, что все попытки российского диктатора Владимира Путина закрыть двери НАТО потерпели полнейшее фиаско.

Об этом он сказал в ходе встречи с президентом США Джо Байденом перед началом саммита организации в Мадриде.

По словам Столтенберга, напав на Украину в попытке помешать расширению НАТО на Восток, Путин достиг совершенно противоположного результата.

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«Мы пригласим Финляндию и Швецию присоединиться к НАТО. Это демонстрирует, что наши двери открыты, а также то, что президент Путин не достиг успехов в том, чтобы закрыть дверь НАТО. Наоборот. Это совершенно противоположно тому, что он хотел. Он хотел меньше НАТО, но президент Путин получил больше НАТО, так как Финляндия и Швеция присоединиться к нашему альянсу», — отметил генсек.

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