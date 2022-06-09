Генсек НАТО Столтенберг срочно отменил визит в Германию из-за состояния здоровья — Der Spiegel 9 июня, 11:41 Цей матеріал також доступний українською Чем именно заболел Йенс Столтенберг, не уточняется (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

В четверг, 9 июня, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в срочном порядке отменил свой рабочий визит в Берлин, сообщает Der Spiegel.

По данным издания, причиной стало состояние его здоровья.

«О причинах изначально ничего известно не было. В штаб-квартире НАТО заявили, что генсек болен и вынужден спонтанно отменить визит», — говорится в сообщении.

Видео дня

При этом отмечается, что переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем и министром обороны Кристин Ламбрехт, которые должны были пройти в рамках визита Столтенберга, все же состоятся, однако лишь по видеосвязи.

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