Война в Украине становится войной за логистику — Столтенберг 20 июня, 20:56 Йенс Столтнеберг (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что война в Украине становится войной за логистику. Генсек НАТО отметил важность немецкой оборонной промышленности на фоне войны РФ против Украины.

Об этом он сказал во время визита к немецкому производителю вооружений FFG вместе с министром обороны Германии Борисом Писториусом 20 июня, сообщает ntv.de.

«Война в Украине сейчас война на истощение, а война на истощение — становится войной логистики», — сказал Столтенберг.

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Он добавил, что если союзники хотят быть готовы в долгосрочной перспективе, то нужно доверять таким компаниям, как FFG, и немецкой оборонной промышленности.

Накануне Генштаб сообщал, что Силы обороны Украины на фоне наступательной операции имеют успех на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Также президент Владимир Зеленский заявил, что у украинских войск нет утраченных позиций, только освобожденные.

15 июня замминистра обороны Анна Маляр сообщала, что наступление ВСУ продолжается на нескольких направлениях.