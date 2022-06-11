Генсек НАТО поблагодарил Бухарестскую девятку за поддержку Украины 11 июня, 03:10 Цей матеріал також доступний українською Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Johanna Geron/File Photo)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял участие в работе саммита Бухарестской девятки (B9). Он поблагодарил ее за существенный вклад в евроатлантическую безопасность, а также за содержательную поддержку суверенитета Украины.

Об этом идет речь на сайте НАТО.



«Генеральный секретарь НАТО поблагодарил группу B9 за мощную поддержку трансатлантического единства, существенный вклад в евроатлантическую безопасность, а также за содержательную поддержку суверенитета Украины. Он подчеркнул, что сегодняшняя встреча особенно своевременна в контексте второго вторжения президента Путина в Украину, что привело к худшей ситуации в сфере безопасности в Европе со Второй мировой войны», — говорится в сообщении.

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Столтенберг напомнил, что НАТО быстро ответило на ситуацию и удвоило количество многонациональных боевых групп в восточной части Альянса в широком регионе от Балтийского до Черного морей. Эта группировка отныне будет включать дополнительные боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.

Он выразил убеждение, что во время следующего саммита в Мадриде лидеры всех 30 стран НАТО согласуют следующие шаги по адаптации Альянса к более опасному и конкурентному миру. В частности, это касается дальнейшего укрепления системы сдерживания и обороны, включая дислокацию боевых частей на востоке Альянса и размещение там возможностей постоянного базирования, что должно разбить какие-либо сомнения в готовности НАТО защитить «каждый дюйм» своей территории.

Генсек подчеркнул, что важным вопросом во время Мадридского саммита будет углубление взаимодействия с ключевыми партнерами НАТО, включая Украину, Грузию, Формат НАТО B9 был основан по инициативе президентов Польши и Румынии после первого вторжения РФ в Украину в 2014 году. Туда входят Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Словакия. Саммиты проводятся в Бухаресте.

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