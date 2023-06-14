Столтенберг может остаться генсеком НАТО, потому что страны не могут согласовать кандидатуру его преемника — FT

14 июня, 13:31
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Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Лидеры НАТО склонны к тому, чтобы генеральным секретарем НАТО остался Йенс Столтенберг, который занимает должность с 2014-го. За менее чем месяц до саммита в Вильнюсе согласовать альтернативного кандидата страны еще не смогли, сообщает Financial Times.

Мандат Столтенберга истекает в октябре 2023 года. Хотя он публично и говорил, что «не намерен добиваться» его продолжения, но не исключил этого.

Как пишет газета, в Альянсе возникли трудности с поиском кандидата, который удовлетворил бы 31 страну. Поэтому там предполагают, что могут просить Столтенберга продлить его мандат в четвертый раз.

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«Столтенберг был замечательным генеральным секретарем, и я не вижу смысла раскачивать лодку прямо сейчас», — сказал FT неназванный министр иностранных дел НАТО.

По словам людей, близких к действующему генсеку, он все больше раздражен из-за того, что не имеет четкого представления о своем будущем, а члены его команды в Брюсселе уже сделали шаги для перемещения своих семей обратно домой, пишут журналисты.

Недавно Альянс рассматривал на эту должность премьер-министра Дании Метте Фредериксен и министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, однако никто из них до сих пор не получил единогласной поддержки со стороны государств-членов из-за разных требований.

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По словам источников FT, Франция и Германия поддержали Фредериксен и представили ее как лучшего кандидата Европы, однако президент США Джо Байден не дал полного одобрения.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   НАТО Йенс Столтенберг Мандат

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