Закон об украинском языке оценит Венецианская комиссия Сегодня, 13:34 374 Цей матеріал також доступний українською www.coe.int Венецианская комиссия рассмотрит украинский закон www.coe.int

Венецианская комиссия получила запрос на оценку закона об украинском языке.

В пресс-службе Совета Европы сообщили, что президент Венецианской комиссии получил письмо с просьбой предоставить заключение по закону Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного 22 мая.

Напомним, 25 апреля Верховная Рада проголосовала за проект закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Решение поддержали 278 народных депутатов.

Экс-президент Украины Петр Порошенко подписал закон 15 мая.

Российская делегация заявила, что хочет созвать заседание Совета Безопасности ООН из-за принятия закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Министр иностранных дел Павел Климкин в ответ на предложение России заявил, что украинский язык не получил никаких особых прав, и с точки зрения международной практики не произошло ничего экстраординарного.