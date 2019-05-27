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Явка на выборах в Европарламент стала рекордной за последние 20 лет

Сегодня, 04:38
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Явка на выборах в Европарламент стала рекордной за последние 20 лет - фото

TT News Agency/Fredrik Sandberg/via REUTERS

Явка на выборах в Европейский парламент составила около 51%

Явка на выборах в Европейский парламент стала рекордной за последние 20 лет, сообщает DW.

Согласно данным пресс-службы Европарламента, в 27 странах ЕС без Великобритании она составила около 51%. Если прибавить данные по явке в Соединенном Королевстве, то общий показатель составит от 49 до 52 процентов.

В последние годы явка стабильно снижалась, на выборах в 2014 году она составила 42,61%.

Как сообщается, в Германии на выборах в ЕП явка также побила рекорды и превысила 60%. Это стало рекордом с момента объединения Германии. До этих выборов явка находилась на уровне 40−50%.

Схожие результаты отмечаются и во многих других европейских странах. Так, согласно экзитполам, явка на выборах в Европарламент в Испании составила более 49% (в 2014 году этот показатель был на уровне 34%).

Активно голосовали и в Польше, по состоянию на 17 часов, она составила около 32% (на прошлых выборах этот показатель был в два раза ниже, общая явка никогда не превышала 25%).

Теги:   Явка избирателей Европарламент

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