После подозрений в сборе разведданных. Япония выслала российских дипломатов
Японию покинули восемь российских дипломатов (Фото:Фотобанк Moscow-Live/www.flickr.com)
Японию покинули восемь российских дипломатов, которых японские власти решили выслать из страны в начале апреля.
Война России против Украины — главные события 21 апреля
Об этом сообщает Japan Times.
Дипломаты и члены их семей выехали из посольства России в Токио в аэропорт Ханэда утром в среду, 20 апреля.
Среди этих восьми человек — дипломаты и сотрудники, работавшие в посольстве России в Токио, а также чиновники из офиса торгового представителя России в Японии.
Предполагалось, что выдворенная группа отвечала за сбор разведданных в Японии.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.