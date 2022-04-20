После подозрений в сборе разведданных. Япония выслала российских дипломатов 20 апреля, 17:00 Цей матеріал також доступний українською Японию покинули восемь российских дипломатов (Фото:Фотобанк Moscow-Live/www.flickr.com)

Японию покинули восемь российских дипломатов, которых японские власти решили выслать из страны в начале апреля.

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Об этом сообщает Japan Times.

Дипломаты и члены их семей выехали из посольства России в Токио в аэропорт Ханэда утром в среду, 20 апреля.

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Среди этих восьми человек — дипломаты и сотрудники, работавшие в посольстве России в Токио, а также чиновники из офиса торгового представителя России в Японии.

Предполагалось, что выдворенная группа отвечала за сбор разведданных в Японии.

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