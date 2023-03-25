Япония запретила участие российских, белорусских и китайских ученых в исследованиях космических технологий 25 марта, 06:16 Институт космических наук Японского космического агентства (Фото:jda.jaxa.jp)

Япония запретила российским, белорусским и китайским ученым участвовать в исследованиях передовых космических технологий. Соответствующие изменения в правила приема исследователей и студентов в Институт космических наук Японского космического агентства вступили в силу еще в сентябре прошлого года.

Об этом сообщает Kyodo News.



Изменения преследуют цель усиления защиты конфиденциальной технологической информации, которая может быть использована в военных целях.

Как говорится в сообщении, этот шаг стал частью усилий по предотвращению доступа иностранных агентств, разрабатывающих оружие массового уничтожения, к технологиям, используемым в спутниках и ракетах.

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Кроме представителей РФ и Китая, запрещены приемы ученых из Беларуси, Северной Кореи, Ирана и Ирака.

В то же время, для китайских специалистов, а также их коллег из Индии и стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) действуют исключения.

Их исследователей и студентов, имеющих выдающиеся научные достижения в исследовании космических технологий, могут допустить к научно-исследовательской работе в Институте по ряду направлений, кроме инженерного.