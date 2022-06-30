Япония выделит дополнительные $100 млн на гуманитарную помощь Украине и поможет с зернохранилищами
Фумио Кисида (Фото:REUTERS/Lukas Barth)
Япония выделит Украине дополнительные 100 миллионов долларов гуманитарной помощи. Деньги пойдут на закупку медицинского оборудования, а также строительство временного жилья для внутренних переселенцев.
Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, пишет Japan Today.
По его словам, Япония также предоставит поддержку Украине в расширении мощностей по хранению зерна по мере приближающегося сезона сбора урожая. Предполагается, что временные зернохранилища будут развернуты у западных границ страны в соседних странах.
Накануне Япония выделила Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) 2 миллиона евро в поддержку безопасности украинских ядерных объектов, подвергшихся атакам со стороны России.
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