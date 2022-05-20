Япония выделит 2 млн евро на обеспечение безопасности украинских АЭС 20 мая, 04:27 Цей матеріал також доступний українською Япония профинансирует неотложную отправку экспертов МАГАТЭ на украинские ядерные объекты (Фото:Roméo Arnault\Unsplash)

Япония выделит Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) 2 миллиона евро на поддержку безопасности украинских ядерных объектов, подвергшихся атакам со стороны России.

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Об этом сообщил министр иностранных дел Японии Йосимас Хаяси после встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, передает издание Japan Today.

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Он отметил, что Япония профинансирует отправку экспертов МАГАТЭ и необходимого оборудования на украинские ядерные объекты.

«Атаки России на украинские ядерные объекты совершенно недопустимы. Япония, пострадавшая от ядерной аварии на Фукусиме, самым решительным образом осуждает эти действия», — заявил Хаяси.

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