Япония объявила о новых санкциях против России — СМИ

20 мая, 14:35
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Япония вводит новые санкции против России (Фото:yagisu / flickr)

Япония вводит новые санкции против России (Фото:yagisu / flickr)

Правительство Японии объявило о введении дополнительных санкций против России, сообщает японское издание Nikkei Asia.

По информации издания, власти Японии в рамках ужесточения санкций запретят предоставлять России услуги в строительной и инженерной отрасли.

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Кроме того, заместитель генсека Кабмина Японии Сэйдзи Кихара накануне заявлял, что Токио добавит в санкционные списки в отношении России около 100 человек за обход уже действующих санкций.

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Также японские власти запретят поставлять товары примерно 80 организациям, связанным с военной отраслью РФ.

Накануне лидеры стран G7 опубликовали совместное заявление, в котором отмечается, что санкции против России будут расширены, а любой экспорт, который может помочь ей в войне против Украины, будет ограничен во всех странах Большой семерки.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Япония Санкции против России G7 Санкции Запада Западные санкции Саммит G7 Война России против Украины

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