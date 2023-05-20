Япония объявила о новых санкциях против России — СМИ 20 мая, 14:35 Япония вводит новые санкции против России (Фото:yagisu / flickr)

Правительство Японии объявило о введении дополнительных санкций против России, сообщает японское издание Nikkei Asia.



По информации издания, власти Японии в рамках ужесточения санкций запретят предоставлять России услуги в строительной и инженерной отрасли.

Кроме того, заместитель генсека Кабмина Японии Сэйдзи Кихара накануне заявлял, что Токио добавит в санкционные списки в отношении России около 100 человек за обход уже действующих санкций.

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Также японские власти запретят поставлять товары примерно 80 организациям, связанным с военной отраслью РФ.

Накануне лидеры стран G7 опубликовали совместное заявление, в котором отмечается, что санкции против России будут расширены, а любой экспорт, который может помочь ей в войне против Украины, будет ограничен во всех странах Большой семерки.