Япония ввела санкции против премьер-министра России и компаний оборонного сектора 10 мая, 08:31 Цей матеріал також доступний українською Мишустин попал под санкции Японии (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Япония объявила о новых санкциях в отношении России, которые включают ограничения против премьер-министра РФ Михаила Мишустина и компаний оборонного комплекса России.



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Как сообщает Reuters, эти меры предусматривают заморозку активов еще большего числа лиц и запрет на экспорт передовых товаров некоторым российским группам, включая научно-исследовательские институты.

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По данным BBC Россия, в новый список попали 70 компаний и более 130 человек, в числе которых замсекретаря Cовета безопасности Рашид Нургалиев и родственники близкого к российскому диктатору Владимиру Путину бизнесмена Геннадия Тимченко.

Кроме того, санкции введены против представителей боевиков из так называемых «ЛДНР». Также под экспортный запрет попали компании оборонного комплекса — концерн Алмаз-Антей, корпорация Тактическое ракетное вооружение, ВНИИ Эталон и другие.

В целом под санкции Токио теперь попали более 700 граждан России и Беларуси, а также более 200 организаций.

Ранее стало известно, что Япония согласна «в принципе» ввести эмбарго на импорт российской нефти в рамках решения Большой семерки по противодействию вторжению России в Украину.

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