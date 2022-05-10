Япония ввела санкции против премьер-министра России и компаний оборонного сектора

10 мая, 08:31
Цей матеріал також доступний українською
Мишустин попал под санкции Японии (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Мишустин попал под санкции Японии (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Япония объявила о новых санкциях в отношении России, которые включают ограничения против премьер-министра РФ Михаила Мишустина и компаний оборонного комплекса России.

Война России против Украины — главные события 10 мая

Как сообщает Reuters, эти меры предусматривают заморозку активов еще большего числа лиц и запрет на экспорт передовых товаров некоторым российским группам, включая научно-исследовательские институты.

Видео дня

По данным BBC Россия, в новый список попали 70 компаний и более 130 человек, в числе которых замсекретаря Cовета безопасности Рашид Нургалиев и родственники близкого к российскому диктатору Владимиру Путину бизнесмена Геннадия Тимченко.

Читайте также:

Флаги Украины и Японии (Фото:Посольство Японії в Україні) На 30 лет. Япония выделит Украине $100 млн на льготных условиях

Кроме того, санкции введены против представителей боевиков из так называемых «ЛДНР». Также под экспортный запрет попали компании оборонного комплекса — концерн Алмаз-Антей, корпорация Тактическое ракетное вооружение, ВНИИ Эталон и другие.

В целом под санкции Токио теперь попали более 700 граждан России и Беларуси, а также более 200 организаций.

https://www.youtube.com/embed/3nCf-h8HEig

Ранее стало известно, что Япония согласна «в принципе» ввести эмбарго на импорт российской нефти в рамках решения Большой семерки по противодействию вторжению России в Украину.

Редактор: Андрей Синявский

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Япония Российская агрессия Санкции против России Геннадий Тимченко ЛДНР Санкции Экономические санкции Михаил Мишустин Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X