Япония вводит новый пакет санкций против РФ 27 января, 06:11 С 3 февраля запрещает поставку товаров 49 организациям в России (Фото:Anwar Nillufary/www.flickr.com)

В пятницу, 27 января, Япония ужесточила санкции против России после ракетных ударов по Украине 26 января. В список добавили товары, запрещенные на экспорт, и заморозили активы российских должностных лиц и организаций.

Об этом пишет Reuters.



" В свете ситуации вокруг Украины и для содействия международным усилиям по обеспечению мира Япония введет запрет на экспорт в соответствии с другими большими странами", - говорится в сообщении Министерства экономики, торговли и промышленности.

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Среди новых санкций Япония с 3 февраля запрещает поставки товаров 49 организациям в России, которые могут использоваться для усиления ее военного потенциала.

Они будут включать разнообразную продукцию от водометов, разведочного оборудования и полупроводникового оборудования до вакцин, рентгеновского оборудования для проверки, взрывчатки и роботов, сообщили в министерстве.

Япония также заморозит активы трех юридических и 22 физических лиц в России, включая авиастроительную компанию АО Иркут Корп, производителя зенитных ракет ММЗ Авангард, заместителя министра обороны Михаила Мизинцева и министра юстиции Константина Чуйченко, а также 14 человек, связанных с «аннексией» части -восточной Украины.

Россия нанесла новую массированную атаку по Украине : после ночных ударов иранскими дронами утром 26 января Россия обстреляла Киев и другие регионы Украины крылатыми ракетами.

Утром по всей Украине была объявлена воздушная тревога, она длилась около четырех часов, до 12:08. Ночью Россия атаковала Украину иранскими дронами , были сбиты все 24, из них около 15 – в небе над Киевом.