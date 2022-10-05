Посольство Японии 5 октября возобновляет работу в Киеве

5 октября, 05:17
Поделиться:
Япония убедилась, что безопасность персонала и других людей сейчас может быть обеспечена на достаточном уровне (Фото:facebook.com/embassyofjapaninukraine)

Япония убедилась, что безопасность персонала и других людей сейчас может быть обеспечена на достаточном уровне (Фото:facebook.com/embassyofjapaninukraine)

Япония возобновит работу посольства в Киеве. Возобновление работы запланировано на утро 5 октября.

Об этом сообщает Kyodo.

По словам властей, Япония убедилась, что безопасность персонала и других людей сейчас может быть обеспечена на достаточном уровне.

«Через посольство Япония стремится улучшить координацию с другими странами G7 в таких областях, как помощь Украине в восстановлении», — говорится в сообщении.

Видео дня

Читайте также:
Япония планирует выслать российского консула — СМИ

Япония оставалась последней страной — членом G7, чье посольство в Украине не возобновило работу.

Сотрудники посольства Японии были переведены во временное отделение связи, созданное в марте во Львове.

Читайте также:
Посольство Болгарии возобновило работу в Киеве
Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Япония Война в Украине Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X