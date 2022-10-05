Посольство Японии 5 октября возобновляет работу в Киеве
Япония убедилась, что безопасность персонала и других людей сейчас может быть обеспечена на достаточном уровне (Фото:facebook.com/embassyofjapaninukraine)
Япония возобновит работу посольства в Киеве. Возобновление работы запланировано на утро 5 октября.
Об этом сообщает Kyodo.
По словам властей, Япония убедилась, что безопасность персонала и других людей сейчас может быть обеспечена на достаточном уровне.
«Через посольство Япония стремится улучшить координацию с другими странами G7 в таких областях, как помощь Украине в восстановлении», — говорится в сообщении.
Япония оставалась последней страной — членом G7, чье посольство в Украине не возобновило работу.
Сотрудники посольства Японии были переведены во временное отделение связи, созданное в марте во Львове.