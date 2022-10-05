Посольство Японии 5 октября возобновляет работу в Киеве 5 октября, 05:17 Япония убедилась, что безопасность персонала и других людей сейчас может быть обеспечена на достаточном уровне (Фото:facebook.com/embassyofjapaninukraine)

Япония возобновит работу посольства в Киеве. Возобновление работы запланировано на утро 5 октября.

Об этом сообщает Kyodo.



По словам властей, Япония убедилась, что безопасность персонала и других людей сейчас может быть обеспечена на достаточном уровне.

«Через посольство Япония стремится улучшить координацию с другими странами G7 в таких областях, как помощь Украине в восстановлении», — говорится в сообщении.

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Япония оставалась последней страной — членом G7, чье посольство в Украине не возобновило работу.

Сотрудники посольства Японии были переведены во временное отделение связи, созданное в марте во Львове.

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