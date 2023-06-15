Япония может через США передать Украине снаряды для контрнаступления — WSJ 15 июня, 09:27 Украинская артиллерия ведет огонь под Бахмутом, 13 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Япония ведет переговоры о поставках артиллерийских снарядов в США, чтобы пополнить запасы для контрнаступления Украины. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

Как пишет газета, Токио рассматривает возможность предоставить 155-мм артиллерийские снаряды согласно соглашению от 2016 года, которое позволяет Японии и США обмениваться боеприпасами в рамках давнего альянса стран в сфере безопасности.

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В начале июня глава Пентагона Ллойд Остин провел переговоры с японским коллегой Ясукадзу Хамадой в Токио, сообщает WSJ. Он похвалил нелетальную военную помощь азиатской страны и заявил, что будет приветствоваться и дополнительная.

Ранее Reuters сообщало, что Япония нашла способ продавать США взрывчатку для производства снарядов для Украины, не нарушая свое законодательство, которое запрещает поставлять оружие в воюющие страны.

WSJ писала, что Южная Корея достигла «конфиденциальной договоренности» с США о предоставлении Вашингтоном снарядов для поставок Украине. Так, Киев может получить сотни тысяч боеприпасов от Сеула, который также имеет закон, препятствующий экспорту оружия странам, находящимся в состоянии войны.

