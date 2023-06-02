Япония нашла способ продавать США взрывчатку для производства снарядов для Украины — Reuters 2 июня, 07:40 Украинская артиллерия ведет огонь в направлении линии фронта вблизи Бахмута, 13 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

США нашли способ, как закупать у Японии тринитротолуол — вещество, необходимое для производства артиллерийских снарядов, которые передают и Украине. Но при этом не нарушать законодательство азиатской страны, которое запрещает поставлять оружие в страны в состоянии войны, сообщает Reuters, ссылаясь на источники.



Токио присоединилось к санкциям против России и поддерживает Украину, однако оружие не поставляет. Предоставление компонентов вооружений в третьи страны, если они могут оказаться в Украине, также запрещены.

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В то же время для товаров двойного назначения запрет не настолько категоричен, поэтому, по словам собеседников агентства, Япония сможет поставлять США «промышленный» тринитротолуол. Это взрывчатое вещество не является продуктом исключительно военного назначения. Официально японские профильные ведомства отказались от комментариев.

По данным источника, Вашингтон хочет привлечь японскую компанию к цепочке поставок тротила, чтобы та поставляла взрывчатку на американские армейские заводы по производству боеприпасов, которой бы начиняли 155-мм снаряды.

Поставщика тротила источники агентства назвать отказались, но Reuters предполагает, что его можно вычислить. На сайте японской Ассоциации производителей взрывчатых веществ есть 22 компании. Только в описании одной из них сказано о производстве промышленного тринитротолуола — это Chugoku Kayaku из Хиросимы.

Там журналистам заявили, что прямых обращений от правительства или вооруженных сил США не получали. На вопрос, обсуждались ли поставки через посредников, ответили, что не раскрывают своих действующих или потенциальных клиентов.

Ранее WSJ сообщала, что Южная Корея достигла «конфиденциальной договоренности» из США о предоставлении Вашингтоном снарядов для поставок Украине. Так, Киев может получить сотни тысяч боеприпасов от Сеула, который также имеет закон, препятствующий экспорту оружия воюющим странам.

