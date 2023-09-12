Япония следит за возможными поставками КНДР оружия в Россию 12 сентября, 18:24 Флаг Японии (Фото:PublicDomainPictures / Pixabay)

Правительство Японии внимательно следит за возможными поставками Северной Кореи вооружения в Россию.

Об этом заявил генсек Кабинета министров Японии Мацуно Хирокадзу, сообщает NНК.

Отвечая на вопросы журналистов, Мацуно сказал, что предоставление оружия России может стать нарушением резолюций Совета безопасности ООН, запрещающих любые соглашения с Северной Кореей по вооружениям и их компонентам. Но добавил, что правительство Японии обеспокоено потенциальным влиянием этого шага на российское вторжение в Украину.

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Он также отметил, что правительство Японии будет и дальше собирать и анализировать разведданные и координировать действия с США, Южной Кореей и другими членами международного сообщества.

Генсек Кабмина подчеркнул, что Япония и ее партнеры будут добиваться полного выполнения соответствующих резолюций Совета безопасности ООН.

Северная Корея прямо поддержала войну России против Украины, наложив вето на резолюцию ООН, осуждающую вторжение.

