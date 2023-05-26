Япония ввела новые санкции против РФ 26 мая, 09:47 Флаг Японии (Фото:Wikimedia)

Япония расширила список санкций против РФ. Под них попало 17 физических и 78 юридических лиц, сообщает Министерство иностранных дел Японии.

Такие меры введены «учитывая текущую международную ситуацию вокруг Украины и с целью содействия международным усилиям для достижения международного мира», отметило ведомство.

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Сообщается, что было принято решение о замораживании активов 17 физических и 78 юридических лиц Российской Федерации, в том числе и тех лиц, которые считаются «непосредственно причастными к аннексии» Крыма и «дестабилизации восточной части Украины». Кроме того, ограничения были наложены и на семь человек из восточных и южных регионов Украины, которые считаются причастными к «инкорпорации с Россией».

Также санкции введены против российских авиационных предприятий, среди них авиазавод Урал, Комсомольск-на-Амуре и Иркутск, конструкторское бюро машиностроения из Коломны, НПП Пульсар, группа ГАЗ, торговый дом РОСЕЛ, Государственный ракетный центр им.



Страна также введет запрет на экспорт в 80 отдельных субъектов Российской Федерации тех товаров, которые могут способствовать увеличению промышленного потенциала России.

Дополнительно вводится запрет на предоставление России архитектурных и инженерных услуг.

О введении этих санкций против России Япония объявляла 20 мая.

При этом, 25 апреля ЕС и Япония выступили против плана США по запрету экспорта в Россию.