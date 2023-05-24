Япония передала Украине около 100 военных автомобилей

24 мая, 16:19
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Япония (Фото:David Mark / Pixabay)

Япония (Фото:David Mark / Pixabay)

В среду, 24 мая, Япония передала Украине 100 военных транспортных средств, в том числе грузовики и внедорожники.

Об этом сообщает AP.

Япония провела церемонию передачи Украине около 100 военных транспортных средств. С начала российского вторжения Япония предоставила Украине бронежилеты, каски, противогазы, защитные костюмы, небольшие беспилотники и продовольственные пайки.

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Во время церемонии были представлены два полутонных грузовика. Вице-министр обороны Японии Тоширо Ино передал послу Украины Сергею Корсунскому документ, в котором перечислены три типа транспортных средств, вошедших в состав передачи.

«Пожертвование, также включающее 30 000 продовольственных пайков, поступило в то время, когда правительство Японии пытается смягчить свою политику передачи военной техники в рамках новой политики национальной безопасности, позволяющей военным играть более наступательную роль, что является значительным отступлением от принципа самообороны., существовавший после Второй мировой войны», — говорится в сообщении.

В списке указаны: транспортный автомобиль, легковой автомобиль высокой проходимости, грузовой автомобиль.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Япония Военная помощь Война России против Украины

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