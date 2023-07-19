Обсудят Украину. Япония хочет провести встречу глав МИД G7 в ноябре 19 июля, 18:42 Флаг Японии (Фото:jorono / Pixabay)

Министр иностранных дел Йосимаса Хаяси обсуждает проведение встречи министров иностранных дел Большой семерки (G7) в Токио в ноябре 2023 года.

Об этом сообщает Kyodo News.

В этом году Япония председательствует в G7 и это может быть вторая встреча в этом году, прошлая состоялась в апреле.

Относительно нападения России на Украину и приостановления выполнения соглашения об экспорте зерна Черным морем, то личная встреча призвана продемонстрировать сплоченный ответ G7

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По случаю саммита НАТО в Литве в этом месяце лидеры G7 опубликовали совместную декларацию, обещая долгосрочные гарантии безопасности для Украины.

На встрече министров иностранных дел в Токио в связи с декларацией могут обсуждать меры поддержки, включая обмен информацией и реагирование на кибератаки.

Кроме того, может быть достигнута договоренность о серьезном влиянии ситуации в Украине на энерго- и продовольственное снабжение развивающихся стран.

Ожидается также обсуждение мер по усилению санкций против России и предотвращению уклонения от уже введенных ограничений.

12 июля лидеры Большой семерки объявили, что согласовали декларацию о гарантиях безопасности для Украины.