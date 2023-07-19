Обсудят Украину. Япония хочет провести встречу глав МИД G7 в ноябре
Флаг Японии (Фото:jorono / Pixabay)
Министр иностранных дел Йосимаса Хаяси обсуждает проведение встречи министров иностранных дел Большой семерки (G7) в Токио в ноябре 2023 года.
Об этом сообщает Kyodo News.
В этом году Япония председательствует в G7 и это может быть вторая встреча в этом году, прошлая состоялась в апреле.
Относительно нападения России на Украину и приостановления выполнения соглашения об экспорте зерна Черным морем, то личная встреча призвана продемонстрировать сплоченный ответ G7
По случаю саммита НАТО в Литве в этом месяце лидеры G7 опубликовали совместную декларацию, обещая долгосрочные гарантии безопасности для Украины.
На встрече министров иностранных дел в Токио в связи с декларацией могут обсуждать меры поддержки, включая обмен информацией и реагирование на кибератаки.
Кроме того, может быть достигнута договоренность о серьезном влиянии ситуации в Украине на энерго- и продовольственное снабжение развивающихся стран.
Ожидается также обсуждение мер по усилению санкций против России и предотвращению уклонения от уже введенных ограничений.
12 июля лидеры Большой семерки объявили, что согласовали декларацию о гарантиях безопасности для Украины.