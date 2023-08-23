Япония передаст Украине помощь на $7 млрд — премьер страны
Япония (Фото:Roméo Arnault \ Unsplash)
Япония предоставит Украине помощь на $7 млрд, заявил японский премьер-министр Фумио Кисида.
Об этом сообщает Интерфакс Украина.
«Япония будет постоянно обеспечивать разнообразную помощь в размере до $7 млрд в зависимости от потребностей», — заявил он, выступая онлайн на саммите Международной Крымской платформы в Киеве.
Япония, США и Канада начали обучение возле Курил
Он добавил, что Япония воспользуется своим опытом и знаниями в области послевоенного восстановления и восстановления после природных катастроф.
Кисида повторил, что Япония последовательно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, включая Крым, а также присоединится к санкциям против России
«Япония на стороне народа Украины для того, чтобы обеспечить мир и заново вернуть его на прекрасную украинскую землю», — сказал он.