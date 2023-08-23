Япония передаст Украине помощь на $7 млрд — премьер страны 23 августа, 19:40 Япония (Фото:Roméo Arnault \ Unsplash)

Япония предоставит Украине помощь на $7 млрд, заявил японский премьер-министр Фумио Кисида.

Об этом сообщает Интерфакс Украина.

«Япония будет постоянно обеспечивать разнообразную помощь в размере до $7 млрд в зависимости от потребностей», — заявил он, выступая онлайн на саммите Международной Крымской платформы в Киеве.

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Он добавил, что Япония воспользуется своим опытом и знаниями в области послевоенного восстановления и восстановления после природных катастроф.

Кисида повторил, что Япония последовательно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, включая Крым, а также присоединится к санкциям против России

«Япония на стороне народа Украины для того, чтобы обеспечить мир и заново вернуть его на прекрасную украинскую землю», — сказал он.