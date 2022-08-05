Япония предоставит Украине около десятка беспилотников с камерами наблюдения
В июне Япония поставила Украине почти 30 беспилотников (Фото:Anwar Nillufary/www.flickr.com)
Япония предоставит Украине около десятка беспилотников с камерами наблюдения.
Об этом сообщает Japan Today.
Также страна поставит Украине несколько фургонов для перевозки личного состава и продовольствия.
В Министерстве обороны Японии заявили, что помощь будет отправлена уже в середине августа.
В июне Япония поставила Украине около 30 беспилотников-разведчиков.
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