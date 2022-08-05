Япония предоставит Украине около десятка беспилотников с камерами наблюдения

5 августа, 10:16
В июне Япония поставила Украине почти 30 беспилотников (Фото:Anwar Nillufary/www.flickr.com)

В июне Япония поставила Украине почти 30 беспилотников (Фото:Anwar Nillufary/www.flickr.com)

Япония предоставит Украине около десятка беспилотников с камерами наблюдения.

Об этом сообщает Japan Today.

Также страна поставит Украине несколько фургонов для перевозки личного состава и продовольствия.

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В Министерстве обороны Японии заявили, что помощь будет отправлена уже в середине августа.

Видео дня

В июне Япония поставила Украине около 30 беспилотников-разведчиков.

https://www.youtube.com/watch?v=IoQT110JzME
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Япония Беспилотник Война России против Украины

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