Япония предоставит Украине около десятка беспилотников с камерами наблюдения 5 августа, 10:16 В июне Япония поставила Украине почти 30 беспилотников (Фото:Anwar Nillufary/www.flickr.com)

Япония предоставит Украине около десятка беспилотников с камерами наблюдения.

Об этом сообщает Japan Today.

Также страна поставит Украине несколько фургонов для перевозки личного состава и продовольствия.

В Министерстве обороны Японии заявили, что помощь будет отправлена уже в середине августа.

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В июне Япония поставила Украине около 30 беспилотников-разведчиков.



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