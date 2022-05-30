«Новый баланс сил». Как перевооружение Японии на фоне войны РФ против Украины изменяет ход истории региона 30 мая, 23:47 Цей матеріал також доступний українською Фумио Кисида, премьер-министр Японии (Фото:Rodrigo Reyes Marin/Pool via REUTERS)

Российское вторжение в Украину вызвало исторические процессы перевооружения в Японии, что изменит баланс сил в регионе рядом с Китаем и островами, контролируемыми россиянами, пишет в колонке Дайан Френсис, старшая научная сотрудница Atlantic Council, редактор канадского издания National Post.

В конце апреля премьер-министр Японии Фумио Кисида предложил удвоить расходы страны на оборону. Кроме того, парламент Японии обсуждает пересмотр навязанной США пацифистской конституции, чтобы разрешить своим военным действовать за пределами страны. Эти события, по мнению автора, являются хорошей новостью для демократического мира, потому что три из четырех крупнейших экономик мира собираются использовать свой военный вес для поддержания мира.

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«Япония и Южная Корея спорят о том, следует ли разрабатывать ядерное оружие, но учитывая, что Япония стала жертвой первых в мире атомных бомб в конце войны, этого может и не произойти. Однако этот регион опасен. Китай имеет ядерный арсенал, как так называемое Пигмейское Королевство Северной Кореи, а угроза Китая контролировать Южно-Китайское море и Тайвань находится в центре внимания азиатских стран», — пишет Фрэнсис.

Эксперт напомнила, что в январе китайский чиновник предупредил Японию, чтобы она отступила, и осудил ее поддержку Тайваню после того, как японский военный корабль вместе с американскими, британскими и австралийскими кораблями пересек спорный Тайваньский пролив в Восточно-Китайском море, чтобы сохранить судоходные пути открытыми. А премьер-министр Японии Кисида является ястребом, нацеленным на Китай, и первый звонок после своего избрания он сделал президенту Байдену, который, в свою очередь, публично пообещал помочь Токио защитить спорные и безлюдные острова в Южно-Китайском море.

«Кисида также раскритиковал торговую практику Китая и создал в кабинете министров специальную позицию по экономической безопасности, которую Пекин расценил как «пощечину». Затем Япония и США выступили с общим заявлением, в котором отметили важность «мира и стабильности через Тайваньский пролив» — впервые за 50 лет они упомянули Тайвань. Китай обвинил их в «разжигании противоречий», – добавила аналитик.

Журналистка также напомнила, что Токио имеет отдельный территориальный спор к северу от своего архипелага с Россией, связанный с Южными и Северными Курильскими островами, которые Россия захватила в качестве трофеев после поражения Японии во Второй мировой войне. На северных островах живут десятки тысяч россиян, получающих экономическую помощь от Москвы, там построены военные объекты. По этим и другим причинам Япония подписала соглашения об обороне с Великобританией, Австралией и Таиландом. А глава японского правительства ранее сказал, что агрессия России — проблема не только Европы и на карту поставлен международный порядок, охватывающий Индо-Тихоокеанский регион.

«Что еще хуже для Китая, в японском общественном мнении произошел сдвиг: две трети выступают за отмену послевоенной пацифистской конституции, которая "навсегда отказывается от войны". Когда это произойдет, баланс сил в Азии резко изменится», – резюмировала Фрэнсис.

Министерство иностранных дел Японии впервые с 2003 года назвало южные Курильские острова незаконно оккупированной территорией.

Такое определение содержится в новом выпуске Синей книги из дипломатии — правительственном справочнике о внешней политике страны, которое МИД страны ежегодно издает с 1957 года.

Впоследствии кремлевский режим ввел санкции против 63 граждан Японии, в частности, главы правительства страны Фумио Кисиды.

В начале мая официальный Токио выступил с поддержкой нефтяного эмбарго против России.

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