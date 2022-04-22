Япония впервые с 2003 года назвала Курильские острова незаконно оккупированной территорией 22 апреля, 14:16 Цей матеріал також доступний українською Япония назвала южные Курильские острова «незаконно оккупированными» (Фото:REUTERS/Kyodo)

Министерство иностранных дел Японии впервые с 2003 года назвало южные Курильские острова незаконно оккупированной территорией.



Такое определение содержится в новом выпуске Синей книги по дипломатии — правительственного справочника о внешней политике страны, который МИД Японии ежегодно издает с 1957 года, сообщает Голос Америки.

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В обновленную версию справочника также включили формулировку о том, что острова — это «неотъемлемая часть Японии». Такое описание отсутствовало в документе с 2011 года.

Кроме того, японский МИД осудил российское вторжение в Украину, назвав его «насилием, подрывающем основы международного порядка не только в Европе, но и в Азии», и заявил, что на этом фоне сложно говорить о перспективах переговоров с Россией по поводу заключения мирного договора.

С конца Второй мировой войны Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды, — Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи. Острова были аннексированы Советским Союзом, а японцы были оттуда выселены.

В 1956 году Москва и Токио подписали декларацию о завершении военных действий, однако мирный договор так и не был заключен.

До 2003 года японская дипломатия официально называла острова «незаконно оккупированными», а до 2012 года — «исконными землями». С 2012 года правительство избегало таких формулировок, надеясь достигнуть компромисса с Россией.

В начале марта глава МИД Японии Есимаса Хаяси на выступлении в парламенте назвал эти территории «исконно японскими». Затем, на отдельной пресс-конференции, он заявил, что они «незаконно оккупированы».

После этого Москва фактически прекратила мирные переговоры.

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