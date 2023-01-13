Япония начала строительство военной базы для американских истребителей 13 января, 04:39 Япония (Фото:Roméo Arnault\Unsplash)

Япония приступила к строительству базы Сил самообороны на безлюдном острове. Это соответствует плану переноса военных учений американских палубных истребителей.

Об этом сообщает Japan Today.



Согласно отчету об оценке состояния окружающей среды, в ходе работ, которые продлятся четыре года на острове Маге в Кагосиме, министерство сначала построит взлетно-посадочные полосы и хранилища боеприпасов.

Видео дня

Проект проложит путь к перемещению учебного полигона истребителей США с острова Ивото в Тихом океане, примерно в 1250 км к югу от Токио.

Министерство обороны Японии предложило выплатить 2,2 миллиарда иен (17 млн долларов США) в качестве компенсации местным рыбакам, которые не смогут работать в течение четырехлетнего периода строительства.

Главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно заявил, что новая база будет незаменима для американских авианосцев, постоянно находящихся в Азиатско-Тихоокеанском регионе.