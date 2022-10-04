Япония планирует выслать российского консула — СМИ
По данным СМИ, Япония планирует выслать российского консула (Фото:Anwar Nillufary/www.flickr.com)
Власти Японии намерены выслать российского консула, сообщает Asahi Shimbun со ссылкой на источники в правительстве.
Япония также рассматривает возможность объявить российского дипломата персоной нон-грата.
В сентябре Министерство иностранных дел страны-агрессора России приказало японскому консулу покинуть страну. Японского дипломата агрессор обвинил в якобы «шпионаже».
При этом российские спецслужбы завязали глаза и применили «меры физического влияния» к задержанному во Владивостоке японскому консулу.
Министр иностранных дел Японии Йосимаса Хаяси опроверг эти обвинения, заявив, что нет «совершенно никаких доказательств того, что консул занимался какой-либо незаконной деятельностью».