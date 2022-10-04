Япония планирует выслать российского консула — СМИ 4 октября, 15:51 По данным СМИ, Япония планирует выслать российского консула (Фото:Anwar Nillufary/www.flickr.com)

Власти Японии намерены выслать российского консула, сообщает Asahi Shimbun со ссылкой на источники в правительстве.

Япония также рассматривает возможность объявить российского дипломата персоной нон-грата.

В сентябре Министерство иностранных дел страны-агрессора России приказало японскому консулу покинуть страну. Японского дипломата агрессор обвинил в якобы «шпионаже».

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При этом российские спецслужбы завязали глаза и применили «меры физического влияния» к задержанному во Владивостоке японскому консулу.



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Министр иностранных дел Японии Йосимаса Хаяси опроверг эти обвинения, заявив, что нет «совершенно никаких доказательств того, что консул занимался какой-либо незаконной деятельностью».