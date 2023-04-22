Япония готовится сбить ракету или спутник-шпион, запущенные КНДР

22 апреля, 20:03
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Совместные учения Японии, Южной Кореи и США (Фото:The South Korean Defense Ministry/Handout via REUTERS)

Совместные учения Японии, Южной Кореи и США (Фото:The South Korean Defense Ministry/Handout via REUTERS)

Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада поручил вооруженным силам быть готовыми сбить ракету или спутник-шпион КНДР, если возникнет вероятность, что они упадут на японскую территорию. Об этом сообщает The Japan Times в субботу, 22 апреля.

Глава КНДР Ким Чен Ын на прошлой неделе поручил запустить первый в стране военный спутник-шпион. Дата запуска неизвестна, но предполагается, что это может произойти в ближайшее время.

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Хамада поручил японским Силам самообороны провести необходимые приготовления. Чтобы ограничить ущерб от возможного падения на территории Японии ракеты или другого объекта, в префектуру Окинава направят наземные батареи ПРО Patriot PAC-3, а также развернут эсминцы, оборудованные корабельной боевой информационно-управляющей системой Иджис (включает зенитные управляемые ракеты SM-3).

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The Japan Times отмечает, что до этого ни одна страна не пыталась сбить северокорейскую ракету. В октябре 2022 года КНДР запустила баллистическую ракету над Японией — тогда в японском Минобороны говорили, что не приняли меры для ее уничтожения, поскольку считали, что она не упадет на территорию страны.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Япония КНДР Северная Корея Ракета

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