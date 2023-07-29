В Японии заметили китайские и российские военные корабли в проливе между Хоккайдо и Сахалином 29 июля, 11:00 В Японии заметили китайские и российские военные корабли в проливе между Хоккайдо и Сахалином (Фото:REUTERS/Томас Питер)

Министерство обороны Японии в субботу, 29 июля, заявило, что пять китайских и пять российских военных кораблей прошли через пролив Соя между Хоккайдо и Сахалином в Охотское море. Такие передвижения связывают с совместным патрулированием в Тихом океане.

Об этом сообщило агентство Kyodo.

В Минобороны Японии сообщили, что девять военных кораблей участвовали в совместных учениях в Японском море с 18 по 23 июля. В ведомстве добавили, что тщательно следят за их движением.

Видео дня

В прошлом году китайские и российские военные корабли обогнули Японию, что заставило Токио раскритиковать такую «демонстрацию силы».

Сообщается, что китайские и российские корабли были расположены примерно в 200 километрах к юго-западу от острова Ребун в Японском море в префектуре Хоккайдо.

Согласно данным министерства, они двигались через пролив на восток.

4 июля издание Bloomberg сообщило, что руководство армии Китая хочет углубить свои связи с вооруженными силами РФ, особенно в военно-морском деле.

16 июля, военно-морской флот Китая присоединился к военно-морским и военно-воздушным силам армии страны-агрессора РФ, чтобы провести совместные учения в акватории Японского моря.

В тот же день военно-морской флот Южной Кореи провел совместные учения с американскими и японскими коллегами, задачей которых было противодействие ракетным и ядерным угрозам со стороны КНДР.