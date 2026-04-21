Впервые со времен Второй мировой. Япония изменила правила, чтобы разрешить продавать оружие за границу
Правительство премьера Санаэ Такаичи поставило задачу укрепить японскую «оборонку» (Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon/Pool)
Правительство Японии пересмотрело ограничения на экспорт оборонного оборудования, чтобы разрешить продажу оружия за пределы страны.
Об этом сообщило Kyodo News во вторник, 21 апреля.
Изменения уже одобрены Кабинетом министров и Советом национальной безопасности Японии. Как отметило издание, это «значительный поворот в оборонной политике», поскольку после поражения во Второй мировой войне Япония позиционировала себя исключительно как «миролюбивую нацию».
Упрощение экспорта стало частью усилий кабинета премьер-министра Санаэ Такаичи по укреплению японской оборонной промышленности. После официального объявления об изменении правил Санаэ Такаичи акцентировала, что «ни одна страна сейчас не может самостоятельно защитить свой мир и безопасность, нужно партнерство, чтобы поддерживать друг друга, в частности в сфере обороны».
Введенные изменения отменяют правила, ограничивающие экспорт пятью небоевыми категориями — спасательным, транспортным, предупредительным, наблюдательным и тральным.
Хотя такие изменения теоретически запрещают экспорт оружия в страны, где происходят конфликты, они позволяют исключения «при особых обстоятельствах», которые учитывают потребности безопасности Японии и военные операции США в Индо-Тихоокеанском регионе.
Согласно изменениям, оборонительное снаряжение будет разделено на категории «оружие» и «неоружие» — в зависимости от того, имеет ли оно летальную или разрушительную способность.
Экспорт оборудования, не связанного именно с оружием (например, радиолокационных систем предупреждения и управления), не имеет ограничений. Экспорт оружия, включая эсминцы и ракеты, ограничен странами, которые подписали соглашения с Японией о защите секретной информации по оборонному оборудованию и технологиям.
У Японии сейчас есть соглашения с 17 странами, включая США и Великобританию.
В конце марта японская компания Terra Drone Corporation договорилась о стратегическом партнерстве с украинским производителем Amazing Drones, который занимается созданием дронов-перехватчиков.
В марте японские СМИ писали, что Япония рассматривает возможность приобретения ударных беспилотников украинского производства для своих Сил самообороны.