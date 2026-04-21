Впервые со времен Второй мировой. Япония изменила правила, чтобы разрешить продавать оружие за границу

Правительство Японии пересмотрело ограничения на экспорт оборонного оборудования, чтобы разрешить продажу оружия за пределы страны.

Об этом сообщило Kyodo News во вторник, 21 апреля.

Изменения уже одобрены Кабинетом министров и Советом национальной безопасности Японии. Как отметило издание, это «значительный поворот в оборонной политике», поскольку после поражения во Второй мировой войне Япония позиционировала себя исключительно как «миролюбивую нацию».

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Упрощение экспорта стало частью усилий кабинета премьер-министра Санаэ Такаичи по укреплению японской оборонной промышленности. После официального объявления об изменении правил Санаэ Такаичи акцентировала, что «ни одна страна сейчас не может самостоятельно защитить свой мир и безопасность, нужно партнерство, чтобы поддерживать друг друга, в частности в сфере обороны».

Введенные изменения отменяют правила, ограничивающие экспорт пятью небоевыми категориями — спасательным, транспортным, предупредительным, наблюдательным и тральным.

Хотя такие изменения теоретически запрещают экспорт оружия в страны, где происходят конфликты, они позволяют исключения «при особых обстоятельствах», которые учитывают потребности безопасности Японии и военные операции США в Индо-Тихоокеанском регионе.

Согласно изменениям, оборонительное снаряжение будет разделено на категории «оружие» и «неоружие» — в зависимости от того, имеет ли оно летальную или разрушительную способность.

Экспорт оборудования, не связанного именно с оружием (например, радиолокационных систем предупреждения и управления), не имеет ограничений. Экспорт оружия, включая эсминцы и ракеты, ограничен странами, которые подписали соглашения с Японией о защите секретной информации по оборонному оборудованию и технологиям.

У Японии сейчас есть соглашения с 17 странами, включая США и Великобританию.

В конце марта японская компания Terra Drone Corporation договорилась о стратегическом партнерстве с украинским производителем Amazing Drones, который занимается созданием дронов-перехватчиков.

В марте японские СМИ писали, что Япония рассматривает возможность приобретения ударных беспилотников украинского производства для своих Сил самообороны.