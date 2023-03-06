Япония и Южная Корея близки к разрешению 80-летнего конфликта — Reuters 6 марта, 06:49 Спор касается эксплуатации труда корейцев оккупационными властями Японии (Фото:Anwar Nillufary/Flickr)

Япония и Южная Корея близки к разрешению 80-летнего спора касательно эксплуатации труда корейцев оккупационными властями Японии в 1910—1945 годах. Правительство продолжает различные консультации между дипломатическими властями на всех уровнях.

Об этом сообщает Reuters.



Правительство Южной Кореи планирует объявить о своем решении исторического и юридического спора о компенсации людям, вынужденным работать во время японской оккупации Кореи.

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Трудовой спор, а также конфликт из-за женщин, которых загоняли в японские военные публичные дома, годами мешали нормализации отношениям между двумя странами.

«Правительство продолжает различные консультации между дипломатическими властями на всех уровнях, чтобы как можно скорее найти разумное решение, отвечающее общим интересам Сеула и Токио», — говорится в заявлении МИД Кореи.

В 2018 году Верховный суд Южной Кореи обязал японские фирмы выплатить компенсацию бывшим подневольным работникам. Пятнадцать корейцев выиграли такие дела, но ни один из них все еще не получил компенсации от Японии.