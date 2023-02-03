Япония и Южная Корея не передают Украине оружие, но все возможно — Кулеба 3 февраля, 12:04 Дмитрий Кулеба (Фото:@DmytroKuleba / Twitter)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Южная Корея и Япония пока не поставляют оружие Украины, но не исключил, что в будущем их позиция может измениться.

В интервью ВВС Украина он сказал, что Южная Корея «несколько неожиданно оказалась самым сложным случаем».

«Но мы очень позитивно настроены, роль Кореи становится все более конструктивной», — отметил глава украинского МИД.

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Он также напомнил, что Япония не предоставляет вооружения из-за своей истории, поражения во Второй мировой войне и законодательства, запрещающего передачу вооружений.

«Нам бы очень хотелось, чтобы Япония передавала нам вооружение, у них есть много того, что нам нужно, в частности ПВО. Но есть примеры стран в Европе, которые скорректировали свое законодательство, чтобы после 24 февраля 2022 года иметь возможность поставлять нам оружие… Я убежден, что все возможно, лишь бы была политическая воля элит страны принять это решение», — добавил Кулеба.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Южную Корею увеличить военную поддержку Украины.