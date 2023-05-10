Япония хочет открыть первый в Азии офис НАТО из-за войны России — глава МИД

10 мая, 08:47
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Йосимаса Хаяси (Фото:Andrew Harnik/Pool via REUTERS)

Йосимаса Хаяси (Фото:Andrew Harnik/Pool via REUTERS)

Япония ведет переговоры об открытии первого в Азии офиса связи НАТО. Страна переосмыслила ситуацию в регионе после полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом министр иностранных дел Йосимаса Хаяси заявил в интервью CNN.

По его словам, сотрудничество с НАТО «становится все более важным», поскольку события в Восточной Европе выходят за ее пределы и непосредственно влияют на ситуацию в Тихоокеанском регионе.

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«Мы уже ведем переговоры [об открытии офиса связи НАТО], но никакие детали еще не согласованы. Причина, почему мы обсуждаем это, в том, что после агрессии России в Украине мир стал более нестабильным», — пояснил Хаяси.

Впервые о таких планах Токио 3 апреля сообщила газета Nikkei Asia. Спикер НАТО в комментарии CNN заявил, что Япония и НАТО «имеют давнее сотрудничество», но отказался раскрывать детали. Реагируя на эту информацию, в Китае заявили, что «вмешательство НАТО подорвет мир и стабильность в регионе».

По мнению главы японского МИД, открытие офиса НАТО не приведет к «дальнейшему обострению» и является защитой Токио от «вмешательства, а в некоторых случаях угроз».

Хаяси заверяет: открытие любого офиса НАТО не является сигналом для «какой-то конкретной страны», но назвал КНР «самым большим вызовом для нас». Также он упомянул о ядерных испытаниях КНДР.

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Как пишет СNN, открытие офиса НАТО в Токио «имело бы огромное значение». Война против Украины и углубление разногласий в Азии привели к тому, что такие страны, как Япония и Южная Корея, сблизились со своими западными партнерами и выступили единым фронтом против угроз со стороны Северной Кореи и Китая, объясняет телеканал.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Япония НАТО Офис

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