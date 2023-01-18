Япония готовит «комплексный план» поддержки Украины

18 января, 06:44
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Премьер-министр Японии Фумио Кишида (Фото:REUTERS/Julia Nikhinson)

Премьер-министр Японии Фумио Кишида (Фото:REUTERS/Julia Nikhinson)

Япония готовит комплексный план для поддержки Украины, который представит в соответствующее время.

Об этом заявил координатор Белого дома в Индо-Тихоокеанском регионе Курт Кэмпбелл в Центре стратегических и международных исследований, пишет Japan Today.

"У премьер-министра Японии Фумио Кишиды есть план действий, и он уже активно занимается проблемами Украины", - сказал он.

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Кабинет министров 16 января принял решение о подписании Соглашения по отсрочке платежей по погашению и обслуживанию кредитов, привлеченных в рамках сотрудничества правительств Украины и Японии.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Япония Война в Украине Война России против Украины

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